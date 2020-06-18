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Росфинмониторинг добился расторжения ряда госконтрактов по борьбе с коронавирусом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг передал в Генпрокуратуру, ФСБ или МВД около 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на меры по борьбе с коронавирусом, по части из них контракты расторгнуты и возбуждены уголовные дела, доложил президенту Владимиру Путину глава службы Юрий Чиханчин.

Пандемия коронавируса

"Мы взяли на мониторинг порядка 7000 контрактов и около 4500 исполнителей и увидели, что, действительно, идет большое поступление денежных средств, но в то же время на первоначальном этапе пришел ряд исполнителей, которые находились в зоне риска", - сказал он.

После передачи ряда материалов в правоохранительные органы, по его словам, ситуаци стала улучшаться и "повысилась исполнительская дисциплина непосредственно тех, кто работает с коронавирусом".

"И динамика здесь по графикам показывает, что падение по всему: и по количеству подозрительных операций, по использованию фирм-однодневок, по использованию счетов банка сомнительным производством", - отметил Чиханчин.

Владимир Путин Росфинмониторинг Юрий Чиханчин коронавирус ФСБ МВД Генпрокуратура

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