Росфинмониторинг добился расторжения ряда госконтрактов по борьбе с коронавирусом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг передал в Генпрокуратуру, ФСБ или МВД около 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на меры по борьбе с коронавирусом, по части из них контракты расторгнуты и возбуждены уголовные дела, доложил президенту Владимиру Путину глава службы Юрий Чиханчин.

"Мы взяли на мониторинг порядка 7000 контрактов и около 4500 исполнителей и увидели, что, действительно, идет большое поступление денежных средств, но в то же время на первоначальном этапе пришел ряд исполнителей, которые находились в зоне риска", - сказал он.

После передачи ряда материалов в правоохранительные органы, по его словам, ситуаци стала улучшаться и "повысилась исполнительская дисциплина непосредственно тех, кто работает с коронавирусом".

"И динамика здесь по графикам показывает, что падение по всему: и по количеству подозрительных операций, по использованию фирм-однодневок, по использованию счетов банка сомнительным производством", - отметил Чиханчин.