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Компании будут авансом получать до 50% цены госконтракта в условиях коронавируса

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта, сообщает сайт кабинета министров в воскресенье.

Ранее ограничение по размеру авансов для исполнителей госконтрактов составляло 30%, говорится в сообщении.

"Решение об увеличении принято в рамках Плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. Правительство утвердило его 16 апреля. Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации", - сообщает сайт правительства РФ.

Михаил Мишустин

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