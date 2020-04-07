В России уже распределили 51 млн из 72 млн купленных у Китая масок

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия закупила более 20 млн масок в Китае в дополнение к тем более 50 млн, которые уже распределены в регионы.

"Мы уже закупили масок в Китае 51 млн штук и поставили это в регионы", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросу развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.

"Вот сейчас буквально грузится еще 21 млн масок в Шанхае, ночью будет уже в Чкаловском", - добавил он.

Министр добавил, что сейчас в России ежедневно производится 1,6 млн масок, которые могут быть использованы в медучреждениях, к 20 апреля будет производиться 2,1 млн марлевых масок.

"Помимо этого, все практически регионы за счет привлечения микро- и малых предприятий из разного вида нетканых материалов вышли на объем производства - мы сами, честно говоря даже не предполагали - почти 2 млн 400 единиц в сутки", - отметил Мантуров.