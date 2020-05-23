В Тыве закупили аппараты ИВЛ "Авента-М" после приостановки их обращения Росздравнадзором

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минздрав республики Тыва и концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) заключили контракт на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", следует из материалов портала госзакупок.

По данным портала, контракт был заключен 21 мая и концерн должен будет поставить 13 аппаратов на общую сумму 24,2 млн рублей. Стоимость одного аппарата составляет 1,86 млн.

9 и 12 мая произошли пожары в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, жертвами которых стали шесть человек. Вероятной причиной пожара считается воспламенение аппаратов ИВЛ "Авента-М", использовавшихся в больницах.

13 мая Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов данной модели, произведенных после 1 апреля. Как сообщали в концерне, аппараты произведенные до этой даты, продолжают эксплуатироваться в российских и зарубежных медучреждениях.

14 мая в концерне сообщили, что Следственный комитет проводит проверку на входящем в КРЭТ Уральском приборостроительном заводе, который занимается производством аппаратов.

Выпуск аппаратов серии "Авента" начался в 2012 году. Как отмечают в концерне, всего, за 30 лет завод поставил в больницы России и СНГ более 20 тысяч единиц оборудования, нареканий к безопасности которого ранее не возникало. По данным портала госзакупок, аппараты модели "Авента-М" закупали медучреждения ФСИН. Аппараты предыдущей модели "Авента" - госпитали Росгвардии и Минобороны.

Кроме этого аппараты "Авента-М", в частности, поставлялись в США для лечения больных коронавирусом. После случаев воспламенения аппаратов в Москве и Петербурге США заявили, что пока не будут использовать эти аппараты.

В марте 2020 года КРЭТ был выбран единственным поставщиков аппаратов ИВЛ для закупок Минпромторга. Изначально министерство должно было закупить 5700 аппаратов, позднее это число было увеличено до 6711, всего, вместе с учетом закупок региональных Минздравов и медучреждений, концерн должен был в 2020 году поставить около 11 тыс. аппаратов.