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Первую группу россиян-добровольцев вакцинируют от коронавируса 18 июня

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Клинические испытания двух форм вакцин против коронавируса - жидкой и лиофилизированной - будут проводиться в двух медучреждениях в Москве, первых добровольцев вакцинируют уже 18 июня, сообщили в Минздраве РФ.

"Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет тестироваться в военном госпитале им. Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения, - в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек каждая", - говорится в сообщении ведомства.

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Разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против COVID-19, разработанных ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, было выдано 16 июня.

Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18-19 июня.

"Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является уникальным случаем. Поэтому были приняты беспрецедентные меры: потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации", - отмечается в сообщении.

После вакцинации, как уточнили в Минздраве, все добровольцы пробудут 28 дней в изоляции в условиях стационара. Врачи будут контролировать состояние их здоровья, отсутствие нежелательных реакций и брать анализы крови, в том числе для оценки иммуногенности вакцины. Кроме того, они по различным параметрам будут следить за формированием иммунного ответа.

Врачи-исследователи будут следить за состоянием здоровья добровольцев в течение полугода после выписки из стационара.

Хроника 09 января – 17 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Россия Минздрав РФ коронавирус

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