Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 19.06В России 569 063+7 972В мире 8 488 977+139 027

В НАО отказались от торжеств в честь 75-летия Победы 24 июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Власти Ненецкого автономного округа (НАО) отказались от проведения 24 июня торжеств в честь 75-летия Победы в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщила пресс-служба региональной администрации. О переносе мероприятий на другие даты в сообщении не говорится.

Жителям НАО предложили посмотреть парад Победы по телевизору, участвовать в интернет-флешмобах, а после трансляции парада, в полдень, присоединиться к акции "Весть победы". Предполается, что после парада в течение минуты по всей стране будет звучать звон колоколов. "Водителям транспортных средств, находящимся за рулем, в это время предлагается в течение одной минуты подавать звуковой сигнал", - отметили в администрации НАО.

В Нарьян-Маре 24 июня пообещали провести игру по городскому ориентированию с военой тематикой. Селам предложено поучаствовать в акции "Радость Победы", "цель которой создать праздничную атмосферу при помощи песен, танцев и игре на музыкальных инструментах".

Президент Владимир Путин дал регионам право самим принимать решения о проведении праздничных мероприятий в условиях пандемии. От парадов и шествий 24 июня в Северо-Западном федеральном округе уже отказались власти республики Коми, Вологодской и Архангельской областей. В Петрозаводске парад решено перенести на 30 сентября.

Репетиция парада Победы в Москве

13
НАО парад Победы Нарьян-Мар Коронавирус

Новости по теме

Новости

Россия пообещала защищать "Газпром" из-за обвинений в причастности к делу Белгазпромбанка

Россия пообещала защищать "Газпром" из-за обвинений в причастности к делу Белгазпромбанка

Дело об искалеченной ингушской девочке дошло до суда

Пандемия коронавируса

В 22 регионах РФ стартует первый этап исследования иммунитета к COVID-19

В 22 регионах РФ стартует первый этап исследования иммунитета к COVID-19

Корреспондента "Дождя" вызвали на Петровку после репортажа о поддельных аккаунтах избирателей

Корреспондента "Дождя" вызвали на Петровку после репортажа о поддельных аккаунтах избирателей
Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностирован еще у 7972 человек

В России коронавирус диагностирован еще у 7972 человек

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

Попытка блокировки Telegram

Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки

Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне

Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне

Что произошло за день: четверг, 18 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');