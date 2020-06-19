В НАО отказались от торжеств в честь 75-летия Победы 24 июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Власти Ненецкого автономного округа (НАО) отказались от проведения 24 июня торжеств в честь 75-летия Победы в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщила пресс-служба региональной администрации. О переносе мероприятий на другие даты в сообщении не говорится.

Жителям НАО предложили посмотреть парад Победы по телевизору, участвовать в интернет-флешмобах, а после трансляции парада, в полдень, присоединиться к акции "Весть победы". Предполается, что после парада в течение минуты по всей стране будет звучать звон колоколов. "Водителям транспортных средств, находящимся за рулем, в это время предлагается в течение одной минуты подавать звуковой сигнал", - отметили в администрации НАО.

В Нарьян-Маре 24 июня пообещали провести игру по городскому ориентированию с военой тематикой. Селам предложено поучаствовать в акции "Радость Победы", "цель которой создать праздничную атмосферу при помощи песен, танцев и игре на музыкальных инструментах".

Президент Владимир Путин дал регионам право самим принимать решения о проведении праздничных мероприятий в условиях пандемии. От парадов и шествий 24 июня в Северо-Западном федеральном округе уже отказались власти республики Коми, Вологодской и Архангельской областей. В Петрозаводске парад решено перенести на 30 сентября.