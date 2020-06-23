В Новгороде шествие военных перенесли с центральной площади в Кремль

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Новгороде из-за коронавируса отменили военный парад, который должен был пройти 24 июня на центральной площади, основное памятное мероприятие дня перенесено в Кремль, сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области во вторник.

В 8:30 в среду военные, сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб региона начнут торжественное прохождение, а затем возложат цветы и венки к кремлевскому мемориалу "Огонь вечной славы".

Кремль на время торжественных мероприятий будет закрыт, вход в него будет возможен только по пригласительным билетам.

В полдень колокольни ударят в колокола в честь 75-летия Победы зазвучат колокола, а водителям на улицах предложено просигналить клаксонами.