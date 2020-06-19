Лукашенко заявил о срыве масштабного плана по дестабилизации Белоруссии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко после задержания экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико заявил, что власти смогли сорвать масштабный план по дестабилизации Белоруссии с участием "зарубежных кукловодов".

"Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привода страны к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - заявил Лукашенко в пятницу в ходе совещания по вопросам работы банковского сектора. Президента цитирует госагентство БелТА".

Глава государства также заявил, что "никому не позволит сломать страну". "Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, фокус всех политических интересов сконцентрирован на Белоруссии - как с Запада, так и с Востока. При этом Лукашенко подозревает определенные силы в намерении дестабилизировать ситуацию в стране.

Накануне председатель Комитета госконтроля Иван Тертель после задержания Бабарико назвал "кукловодами" представителей "Газпрома". "Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его (Бабарико - ИФ) деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - заявил глава ведомства.

Кремль ждет аргументов

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление комитета Госконтроля Белоруссии о возможной причастности "Газпрома" к противоправной деятельности Белгазпромбанка, заявив, что крупные российские компании, в том числе "Газпром", находятся под защитой государства, а обвинения в их адрес должны быть подкреплены доказательствами.

"Здесь, безусловно, должна присутствовать какая-то аргументация. Подобные обвинения в адрес уважаемых международных компаний не могут быть голословными, они должны подкрепляться аргументами", - подчеркнул Песков.

Он также прокомментировал сообщения о том, что претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико может являться "кандидатом Кремля". Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что у Кремля нед предпочтительных претендентов, "кандидаты на выборы в Белоруссии - из числа белорусского народа".

Задержание Виктора Бабарико

КГК Белоруссии в четверг задержал Бабарико в связи с тем, что он, по словам Тертеля, "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности".

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что действия фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии, дополнительно возбуждено уголовное дело о создании преступной организации.

Ранее также сообщалось, что вместе с Виктором Бабарико задержан его сын Эдуард, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.