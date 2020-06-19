Гендиректором "Ильюшина" стал первый замглавы ОАК Ярковой

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Новым гендиректором авикомплеса "Ильюшин" (производитель и разработчик транспортных самолетов, входит в ОАК госкорпорации "Ростех") стал первый замглавы Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Ярковой, сообщили в ОАК.

Контракт с прежним гендиректором Юрием Грудининым был расторгнут досрочно. Он уйдет из компании.

Ярковой будет совмещать руководство ПАО "Ил" с работой первым замгендиректора ОАК.

В июле на внеочередном собрании акционеров "Ильюшина" будет рассмотрен вопрос о передаче в ОАК полномочий единоличного исполнительного органа (гендиректора) компании "Ил".

"Это решение находится в рамках корпоративной трансформации ОАК и реализации программы финансового оздоровления корпорации. Речь идет о формировании дивизионов по направлениям деятельности, последовательной централизации управления и оптимизации административных функций самолетостроительной отрасли", - сказали в пресс-службе.

В корпорации заверили, что "сильные конструкторские школы, такие как КБ Ильюшина, продолжат развиваться".

"Предприятия дивизионов сохранят компетенции по разработке и производству авиационной техники, при этом продолжится создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, а также углубление кооперации производственных площадок корпорации для более эффективной реализации самолетостроительных программ", - сообщили в ОАК.

В компании добавили, что при новом руководстве перед "Ильюшиным" стоят задачи наращивания серийного производства тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, развития программы Ил-112В, модернизации производственных мощностей, увеличения серийного производства готовой продукции и комплектующих по ряду гражданских проектов ОАК.

С начала 2020 года в структуре ОАК сменили уже третьего гендиректора ключевой компании-разработчика и производителя самолетов. В феврале пост руководителя "Сухого" вместо Игоря Озара занял гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко. 5 июня был назначен новый глава "Туполева" - Александра Конюхова на этом посту сменил выходец из радиоэлектронного кластера Ростеха Ронис Шарипов.

Ярковой с 2015 года был директором по экономике и финансам ОАК, а с 2018 года является первым заместителем главы корпорации. В его ведении находится операционное управление блоком самолетостроительных программ, работа по повышению эффективности производственной кооперации, обеспечение выполнения гособоронзаказа, развитие взаимоотношений с ключевыми поставщиками и заказчиками группы ОАК.

До этого, с 2005 по 2013 год, Ярковой работал в вертолетной отрасли, где в основном занимался финансовыми вопросами - в производящей ударные вертолеты Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс", затем в "Оборонпроме", а с 2008 года - в холдинге "Вертолеты России".

Грудинин стал гендиректором "Ильюшина" 20 апреля 2019 года, совет директоров компании избрал его на срок до 19 апреля 2022 года включительно. На этом посту он сменил Алексея Рогозина (сына бывшего вице-премьера, ныне руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина), который возглавил "Ильюшин" в 2017 году.

"Ильюшин" специализируется на создании самолетов военно-транспортной и специальной авиации.

В настоящее время компания ведет работы по модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МДМ, созданию обновленных транспортников Ил-76МД-90А и разработке на его базе топливозаправщика Ил-78М-90А. Это будет первый воздушный танкер, построенный в России - на ульяновском заводе "Авиастар-СП". До этого все самолёты-заправщики Ил-78 собирались в Узбекистане на Ташкентском авиазаводе.

Кроме того, "Ильюшин" разрабатывает легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, ведет эскизное проектирование среднего транспортника Ил-276, а также планирует разработать перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) на замену сверхтяжелому Ан-124 "Руслан".