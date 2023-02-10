В компании "Ильюшин" сменился руководитель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Даниил Бренерман возглавил компанию-производитель транспортных самолетов марки "Ил" вместо Сергея Яркового, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").

Бренерман перешел с должности первого заместителя управляющего директора ПАО "Ил", на которой отвечал за операционную деятельность компании и реализацию программ, на должность управляющего директора.

Руководивший "Ильюшиным" с июня 2020 года первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой возглавит Совет директоров компании и продолжит заниматься развитием дивизиона транспортной авиации ОАК.

В ОАК отметили, что эти кадровые решения продолжают начатые 2,5 года назад преобразования в дивизионе транспортной авиации ОАК, "нацеленные на построение более эффективного контура управления программами и увеличение выпуска самолетов".

В корпорации также заявили, что Ярковой, обеспечил стабилизацию работы компании. В частности, "филиал ПАО "Ил" - Авиастар по итогам 2022 года нарастил объем серийного выпуска тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А до пяти в год". Кроме того, была усовершенствована система сервисного обслуживания строевых самолетов военно-транспортной авиации.

"Ведется строительство первых опытных самолетов Ил-114-300 и подготовка серийного производства. В высокой степени готовности в цехе окончательной сборки находятся два самолета", - говорится в пресс-релизе.

Перед новым руководителем "Ильюшина" стоит задача дальнейшего увеличения темпа производства военных транспортников и активизации работы по гражданским программам, в том числе, возобновление летных испытаний Ил-114-300 и организация предстоящих летных испытаний пассажирского самолета Ил-96-400М, добавили в ОАК,

"Ил" является головной компанией транспортного дивизиона ОАК, который, помимо конструкторского бюро Ильюшина, включает авиационные заводы в Воронеже (ВАСО), Ульяновске ("Авиастар-СП"), Жуковском (ЭМЗ им. Мясищева), Таганроге (ТАНТК им. Бериева) и ряд авиаремонтных предприятий.