Основанный Босовым "Аллтек" продал арктический угольный проект Роману Троценко

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Наследники погибшего в мае бизнесмена Дмитрия Босова и его партнеры по группе "Аллтек" продали Роману Троценко 75% угольного проекта, базирующегося на Малолемберовском и Нижнелемберовском месторождениях (Таймыр), сообщил журнал Forbes со ссылкой на участников сделки.

Сделка, состоявшаяся 18 июня, была безденежной и предполагала обмен активами.

Вдова бизнесмена - председатель совета директоров ООО "УК "Сибантрацит" (входит в "Аллтек") Катерина Босова сообщила Forbes, что "Аллтеку" взамен угольного актива отошла доля в проекте "Печора СПГ", позволившая группе компаний консолидировать 100% проекта.

По сведениям издания, Троценко намерен консолидировать активы арктического проекта и ведет переговоры с бывшим бизнес-партнером Босова Александром Исаевым о выкупе оставшегося пакета.

На официальном сайте группы компаний "ВостокУголь" (входит в ГК "Аллтек") сообщается, что работы на Малолемберовском и Нижнелемберовском каменноугольных месторождениях ведет ООО "ВостокУголь-Диксон" (прежнее название ООО "Арктическая компания - Диксон"). Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 75% ее уставного капитала принадлежало кипрской "Ардимио Трейдинг Лтд", еще 25% - Исаеву.

"Он (Троценко. - ИФ.) считает, что первый миллион тонн угля он сможет добыть в 2023 году, а на добычу в 5 млн тонн выйдет к 2025 году. Общие инвестиции в проект он оценивает в 33 млрд рублей. Угольный разрез обойдется в 20 млрд, остальное - инфраструктура и геологоразведка. 30% проекта Троценко профинансирует за счет собственных средств, остальное займет в банках", - говорится в статье.

При этом в утвержденной правительством 13 июня программе развития угольной промышленности России до 2035 года указаны иные параметры проекта разработки Малолемберовского и Нижнелемберовского каменноугольных месторождений на Таймыре (лицензиями на эти два месторождения владеет "ВУ-Диксон" - ИФ). Согласно документу, инвестиции оцениваются в 284 млрд рублей, сроки реализации ограничены 2026 годом. Прописано два основных сценария реализации: позитивный, при котором годовой объем добычи составит 30 млн тонн, и консервативный, с годовым результатом 5 млн тонн.

В программе отмечается, что на данный момент строительный проект угольного разреза "Малолемберовский" разработан и утвержден, а проект Нижнелемберовского каменноугольного месторождения проходит согласование.

Таким образом, согласно данным Forbes, новый собственник склонен развивать арктический проект по консервативному сценарию. Общие инвестиции прежних владельцев в проект бизнесмен оценивает в $86 млн.

Ранее сообщалось, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства угольного разреза "Нижнелемберовский" на Таймыре проектной мощностью 1 млн тонн угля в год. Добываемый уголь предполагается поставлять на экспорт по Севморпути, переработка угля на месторождении не планируется.

Суммарные утвержденные запасы Нижнелемберовского месторождения составляют 67 млн тонн. Общие прогнозные ресурсы Таймырского угольного бассейна - 186 млрд тонн.

Сообщалось также, что ООО "УК "ВостокУголь" (материнская компания холдинга "ВостокУголь") принадлежат лицензии на разработку 50 участков каменного угля на Таймыре. Для организации добычи угля (в основном антрацита) на данной территории "ВостокУголь" создал ООО "Арктическая горная компания". Предприятие приступило к работе в 2015 году.

В прошлом году стало известно, что у ФСБ есть претензии к "Арктической горной компании" из-за подозрений в незаконной добыче угля на Таймыре. Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, говорил журналистам в декабре, что "там продолжаются контрольные мероприятия, окончательных результатов нет".

"Я со своей стороны буду прилагать усилия к тому, чтобы этот инвестиционный проект продолжал осуществляться", - говорил Трутнев в ответ на вопрос, к каким выводам пришла Федеральная служба безопасности.

Кроме того, в январе 2020 года Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу "АГК" на решения судов первой и апелляционной инстанций, постановивших взыскать с компании 600 млн рублей за незаконную добычу угля на участке "Река Малая Лемберова" на Таймыре.

"ВостокУголь", а также "Сибантрацит" - угольные проекты группы "Аллтек". По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "ВостокУголь" ранее принадлежало Босову и Исаеву на паритетных началах. Согласно ЕГРЮЛ, с 13 апреля 50% Исаева в капитале ООО перешли Олегу Шемшуку, а с 18 мая - самой "УК "ВостокУголь". Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать эти сделки и вернуть свою долю в ООО "УК "ВостокУголь". По его ходатайству, суд арестовал 50% в уставном капитале компании до разрешения этого спора.

Босов незадолго до смерти принял ряд кадровых решений. Одним из первых и самым громким из них стало увольнение его бывшего делового партнера Исаева. На сайтах группы была размещена информация, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в компаниях группы "Сибантрацит" и "Востокуголь" в связи с "вопиющими злоупотреблениями и хищениями". Исаев подал в суд иски с требованием признать опубликованные на сайтах компаний сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию и опубликовать опровержения. Предварительное заседание суд назначил на 25 августа.