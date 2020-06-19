Росприроднадзор проверит 426 компаний, работающих в арктической зоне

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Росприроднадзор с июля начнет проверки 426 компаний, работающих в арктической зоне, заявила глава службы Светлана Радионова во время совещания по ликвидации последствий аварии в Норильске под руководством президента РФ Владимир Путина.

"И дальше, думаю, что до конца года такие большие проверочные мероприятия проводить, о которых будем докладывать", - сказал Радионова.

На совещании заместитель главы Ростехнадзора Алексей Ферапонтов доложил о готовности совместно с Росприроднадзором, МЧС и коллегами из вертикально-интегрированных компаний, которые работают в Арктической зоне, проверить объекты, которые предназначены для хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов. По его словам, участники работ постараются завершить проверку к 23 июля.

"Я жду вашего доклада", - сказал Путин.

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") разгерметизировался один из резервуаров из-за проседания свайного фундамента, в результате разлилось порядка 20 тыс. тонн дизельного топлива. Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Возбуждено несколько уголовных дел.

3 июня разлив топлива в Норильске был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.