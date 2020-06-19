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Защита Данилы Беглеца попросила ВС оправдать его по "делу 27 июля"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Защита Данилы Беглеца обжаловала в Верховном суде обвинительный приговор по "делу 27 июля", сообщил адвокат Леонид Соловьев. Беглец стал первым фигурантом этого дела, дошедшим до ВС.

Протесты в Москве

Осенью 2019 года он был приговорен к двум годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к полицейскому. Соловьев говорит, что его подзащитный никакого насилия в отношении полицейских не совершал. В связи с этим защита просит прекратить дело, а в крайнем случае - снизить срок наказания до отбытого.

Беглеца арестовали 9 августа по уголовному делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Сначала его обвинили в нанесении ударов неустановленным силовикам и в участии в массовых беспорядках, позднее следствие изменило квалификацию его действий и обвинило только в насилии в отношении представителя власти: он дернул полицейского за руку. Поскольку он признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор просил назначить ему три года и два месяца колонии.

3 сентября Тверской суд приговорил его к двум годам общего режима за применение насилия, не опасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК). Месяц спустя Мосгорсуд подтвердил этот приговор.

Данила Беглец Верховный суд Мосгордума Москва

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