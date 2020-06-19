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Коронавирус стал причиной отмены вторых подряд учений по устойчивости Рунета

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минсвязи из-за коронавируса отменяет вторые подряд учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы Рунета, сообщили в пресс-службе ведомства. Нынешние учения намечались на 20 июня. Предыдущие, запланированные на 20 марта, также отменили.

Пандемия коронавируса

"Учения отложены на более поздний срок, так как из-за режима самоизоляции проведение подготовительной работы Минкомсвязью и другими участниками не представлялось возможным", - объяснили в ведомстве.

Учения возобновят, как только это позволит обстановка по коронавирусу.

20 июня организаторы учений планировали отработать противодействие угрозам устойчивости рунету и сети связи общего пользования в случае нарушения их работоспособности из-за неисправности фрагмента сети, "а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера".

20 марта планировались учения по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS. Следующие учения запланированы на 20 сентября и 20 декабря.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон об устойчивом/суверенном Рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории России Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком. Виды угроз определяет кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ.

Первые учения прошли в декабре 2019 года. Руководивший им замминистра Алексей Соколов по итогам объявил, что "в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивая устойчивое функционирование и сети интернет и единой сети электросвязи в РФ".

Минсвязи Рунет коронавирус

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