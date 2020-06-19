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Большие запасы подземных пресных вод обнаружили в Крыму

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Крымские ученые исследовали большие запасы подземных пресных вод в горах полуострова, сообщила пресс-служба Севастопольского госуниверситета (СевГУ) в пятницу.

"Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85°С. На глубинах от 350 до 500 м также проходят водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на исследование двух очагов, в которых формируются напорные подземные пресные воды, ушло два года. Результаты получены благодаря разработанному в СевГУ ядерному магнитно-резонансному "геотомографу".

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией вуза Николая Ковалева, уникальность этих потоков подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей морской воды. "Опреснители" находятся на глубинах более 2,5 тыс. метров, образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от осадков и времени года.

"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении", - приводятся в сообщении слова Ковалева.

Основной проблемой добычи глубоких подземных вод ученые называют высокую стоимость бурения скважин. Однако на территории Крыма есть участки, где воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние. Обнаружение таких точек, подчеркнули в СевГУ, дает возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом.

По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки (около 20 штук) и более мелкие (более 30) ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей более 1 млн куб. м пресных вод в сутки, что в несколько раз превышает объемы их добычи через существующие скважины.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.

Текущий год называют в Крыму одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе. Власти ищут альтернативные способы получения воды.

Крым

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