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Аксенов заявил, что Симферополю хватит запасов воды на 90 дней

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Три водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены в среднем на 30%, запаса воды в них хватит больше чем на 90 дней, сообщил "России 24" глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в последние дни на полуострове идут дожди, только за один день приток в самое крупное симферопольское водохранилище составил 120 000 кубометров (на четверть меньше суточной нормы потребления). Если вода по-прежнему будет прибывать, проблема дефицита снимется сам собой, отметил он и добавил, что власти региона уже приняли меры.

12 июня после реконструкции водозабора в Симферополь начали подавать артезианскую воду из скважин для решения проблемы дефицита. К концу месяца будет реконструирован еще один водозабор, обеспечивающий сейчас запад Крыма. Таким образом, всего к середине лета город будет получать из скважин до 55 000 кубометров питьевой воды в сутки при потребности в 150-160 000.

К 1 июня уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался в 2,3 раза ниже, чем к лету прошлого года. По словам синоптиков, отсутствие существенных осадков весной и малоснежная зима способствовали установлению нехарактерного для этого времени года низкого уровня воды не только в бассейнах малых рек северного предгорья и южного берега, но и в бассейнах основных рек.

Аксенов ранее назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе. В мэрии в мае на всякий случай разработали график подачи воды населению, который пока не введен.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.

Крым Украина Симферополь Сергей Аксенов Северо-Крымский канал

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