В РПЦ осудили снос памятников американским рабовладельцам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает снос монументов в США попыткой переписать историю.

"Мы, конечно, не должны переносить сегодняшние стандарты на прошлое. Люди в прошлом жили по другим правилам, они по-другому высказывались, они по-другому действовали, и просто автоматически переносить все сегодняшние стандарты, особенно те, которые на Западе сегодня существуют, так называемые либеральные стандарты, на прошлое человечества – это значит постоянно переписывать историю", – сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Между тем, по мнению архиерея, историю невозможно переписать, и "выдающимся деятелям прошлого нужно отдавать дань, исходя именно из тех стандартов, которые существовали тогда, а не переносить искусственно сегодняшние стандарты на прошлое".

Таким образом представитель РПЦ откликнулся на массовый демонтаж памятников а Америке людям, имевшим отношение к рабству, который начался на волне протестов против убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе.