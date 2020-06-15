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Протоиерей Димитрий Смирнов осудил снос памятников рабовладельцам в США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов осудил снос памятников американцам, имевшим отношение к рабству. По мнению представителя Русской церкви, "расовая линия тут вообще ни при чем", потому что в Европе, России, в Африке были рабовладельческие государства с разным этническим составом рабов.

"Русских сотнями тысяч татары продавали в рабство, в Крыму был крупнейший невольничий рынок, мы 300 лет были под гнетом. И что, Иван Грозный уничтожил целый народ за это? - сказал священник. - Нет! Мы теперь граждане одной страны и взаимно дополняем друг друга, никакому русскому в голову не придет татарину претензии высказывать! Турки столько бедствий принесли, славянами торговали, а мы им теперь половину бюджета страны везем в сезон отпусков. Это русский человек - он всех простил и всех любит, ему так Бог велел, поливающий дождем и светящий солнцем над святыми и грешниками".

В миреВ американских городах начали осквернять памятники Христофору КолумбуЧитать подробнее

Священник добавил, что, к примеру, вожди африканских племен отдавали часть своего народа в рабство. "Давайте начнем гонения с этих внутриэтнических представителей, выскажем недовольство и презрение африканцам за эти деяния 500-летней давности. Так мы придем и к праотцам, вспомним святых Авраама, Исаака и Иакова - все они были рабовладельцы. Может, и эти люди, давшие нам образ человека разумного, человека Божия, тоже неправильные и виновные? С кем же мы тогда останемся, и на кого будем ориентироваться? Нам уже готовят эти образы "правильных" людей?" - задал вопрос представитель РПЦ.

Протоиерей осудил поведение демонстрантов в США, которые на волне протестов против гибели афроамериканца Джорджа Флойда совершают поджоги и громят магазины.

"Понятно, что идет борьба за власть в США, что организованы народные волнения искусственно, но каждый человек может ответить себе на простые вопросы, что для него важнее - безнаказанно вынести телевизор и пару кроссовок из разоренного супермаркета или оставаться человеком перед Богом, который знает все его нужды и не хочет, чтобы этот человек брал чужое, участвовал в беспорядках, дрался с полицейскими", - сказал священник в проповеди по случаю недели Всех святых.

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. До этого его неоднократно задерживала полиция за кражи, грабежи и сбыт наркотических веществ. На этот раз его поймали на попытке обналичить фальшивый чек, а при попытке задержания он оказал сопротивление полиции. Тогда полицейский повалил его на землю и надавил на шею коленом. Флойд пожаловался на то, что почувствовал себя плохо, что не мог дышать и просил его отпустить. Позднее он скончался в реанимации. Видео его задержания попало в интернет и спровоцировало волны протестов по всему миру.

На фоне массового возмущения вандалы оскверняют памятники историческим деятелям, которые, по их мнению, при жизни были расистами или имели отношение к работорговле.

Black Lives Matter против памятников

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В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора КолумбаУчастники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта ЛиСтатуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговлеВ Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту МиллигануВ Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives MatterВ ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
Димитрий Смирнов РПЦ США

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