Протоиерей Димитрий Смирнов осудил снос памятников рабовладельцам в США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов осудил снос памятников американцам, имевшим отношение к рабству. По мнению представителя Русской церкви, "расовая линия тут вообще ни при чем", потому что в Европе, России, в Африке были рабовладельческие государства с разным этническим составом рабов.

"Русских сотнями тысяч татары продавали в рабство, в Крыму был крупнейший невольничий рынок, мы 300 лет были под гнетом. И что, Иван Грозный уничтожил целый народ за это? - сказал священник. - Нет! Мы теперь граждане одной страны и взаимно дополняем друг друга, никакому русскому в голову не придет татарину претензии высказывать! Турки столько бедствий принесли, славянами торговали, а мы им теперь половину бюджета страны везем в сезон отпусков. Это русский человек - он всех простил и всех любит, ему так Бог велел, поливающий дождем и светящий солнцем над святыми и грешниками".

Священник добавил, что, к примеру, вожди африканских племен отдавали часть своего народа в рабство. "Давайте начнем гонения с этих внутриэтнических представителей, выскажем недовольство и презрение африканцам за эти деяния 500-летней давности. Так мы придем и к праотцам, вспомним святых Авраама, Исаака и Иакова - все они были рабовладельцы. Может, и эти люди, давшие нам образ человека разумного, человека Божия, тоже неправильные и виновные? С кем же мы тогда останемся, и на кого будем ориентироваться? Нам уже готовят эти образы "правильных" людей?" - задал вопрос представитель РПЦ.

Протоиерей осудил поведение демонстрантов в США, которые на волне протестов против гибели афроамериканца Джорджа Флойда совершают поджоги и громят магазины.

"Понятно, что идет борьба за власть в США, что организованы народные волнения искусственно, но каждый человек может ответить себе на простые вопросы, что для него важнее - безнаказанно вынести телевизор и пару кроссовок из разоренного супермаркета или оставаться человеком перед Богом, который знает все его нужды и не хочет, чтобы этот человек брал чужое, участвовал в беспорядках, дрался с полицейскими", - сказал священник в проповеди по случаю недели Всех святых.

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. До этого его неоднократно задерживала полиция за кражи, грабежи и сбыт наркотических веществ. На этот раз его поймали на попытке обналичить фальшивый чек, а при попытке задержания он оказал сопротивление полиции. Тогда полицейский повалил его на землю и надавил на шею коленом. Флойд пожаловался на то, что почувствовал себя плохо, что не мог дышать и просил его отпустить. Позднее он скончался в реанимации. Видео его задержания попало в интернет и спровоцировало волны протестов по всему миру.

На фоне массового возмущения вандалы оскверняют памятники историческим деятелям, которые, по их мнению, при жизни были расистами или имели отношение к работорговле.