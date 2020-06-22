В Якутске задержали проникшего в психдиспансер сторонника шамана Габышева

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сторонник шамана Александра Габышева проник в республиканский психоневрологический диспансер Якутска, чтобы его освободить, сообщил главный врач диспансера Олег Припузов.

По его словам, "неизвестного задержала полиция, Габышев остался в диспансере".

В пресс-службе МВД России по Якутии отказались комментировать инцидент.

Называющий себя шаманом Александр Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года.

Осенью в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, он был несколько раз задержан и в результате окончательно прервал свой "поход".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая его принудительно увезли в психиатрическую больницу. Врачебная комиссия психдиспансера выдала заключение об опасности шамана Габышева для себя и окружающих.

2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении шамана. Правозащитники собираются оспорить это решение. За шамана заступались глава Якутска Сардана Авксентьева и депутат Госдумы, психиатр Борис Менделевич.