Городской суд Якутска признал законной госпитализацию шамана Габышева

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Якутский городской суд признал законной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу шамана Александра Габышева, сообщила "Правозащита Открытки". Адвокаты шамана просили признать его помещение в диспансер незаконным и его немедленно освободить.

По словам правозащитников, судья не удовлетворила ходатайство защиты о назначении комплексной психолого-почерковедческой экспертизы, которая должна была определить психическое и психологическое состояние Габышева в момент подписания согласия о госпитализации 12 мая.

Также судья отказалась вызвать независимого психиатра, который мог бы оценить состояние Габышева, и вызвать врачей скорой помощи, которые отвезли его в диспансер.

Правозащитники сообщают о несогласие с решением суда. Они будут обжаловать его "вплоть до ЕСПЧ".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая его принудительно увезли в психиатрическую больницу. Врачебная комиссия психдиспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих.

2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении шамана, но не указал срок госпитализации. Защита Габышева подала апелляцию на это решение.

За шамана заступались глава Якутска Сардана Авксентьева и депутат Госдумы, психиатр Борис Менделевич.

Год назад Габышев назад начал пешее путешествие длиной в 8000 км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. По пути он был задержан и возвращен в Якутск. Осенью 2019 года на него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, он был несколько раз задержан и в результате окончательно прервал свой "поход".