"Мемориал" назвал незаконным принудительное лечение шамана Габышева

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" назвал незаконным и политически мотивированным принудительное лечение якутского шамана Александр Габышева и потребовал немедленно его освободить и "полностью реабилитировать с возмещением вреда".

Организация, ссылаясь на международное определение, признала Габышева политзаключенным.

"Лишение свободы применено к нему исключительно из-за политических и религиозных убеждений, а также ненасильственного осуществления свободы передвижения, выражения мнения, мирных собраний, совести и религии", - говорится в заявлении ПЦ "Мемориал".

Правозащитники напомнили, что "потомственный шаман из Якутска" сделал три попытки пешком дойти до Москвы и восстановить народовластие. По их сведениям, он планировал четвертую попытку, но 12 мая был задержан и принудительно доставлен в стационар. Затем Якутский городской суд признал законной его недобровольную госпитализацию якобы из-за тяжелого психиатрического расстройства.

Правозащитники отмечают, что "врачи и представители власти говорят о госпитализации Габышева в политическом ключе, явно увязывая ее с растущей популярностью и общественным влиянием шамана". Также они обращают внимание, что ни одно из установленных законом оснований принудительной госпитализации убедительно не доказано, а обстоятельства госпитализации и медицинского обследования свидетельствуют об отсутствии таких оснований.

"Неспособность следствия за девять месяцев предъявить Габышеву обвинение по уголовному делу свидетельствует в пользу его невиновности", добавили в "Мемориале".

За шамана недавно заступались глава Якутска Сардана Авксентьева и депутат Госдумы, психиатр Борис Менделевич.

Первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ранее заявил "Интерфаксу", что "в России нет политических заключенных, потому что у нас нет политических статей".