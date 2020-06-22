В Краснодаре отменили парад 24 июня

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Краснодаре отменено намеченное на 24 июня торжественное прохождение войск по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"В Краснодаре традиционного прохождения войск и праздничного салюта не будет – часть ограничений из-за пандемии коронавируса сохраняется", - говорится в сообщении.

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоятся только в Новороссийске. Там пройдет парад, а также будет дан салют.

По информации пресс-службы города-героя, на парад в Новороссийске будут приглашены только ветераны. Пригласительные билеты не распространяются. Жителям и гостям города строго рекомендовано посмотреть запись трансляции парада в 12:00 в эфире регионального телеканала "Кубань 24".