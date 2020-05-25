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"Велесстрой" протестирует вахтовиков в Белокаменке на антитела к коронавирусу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Велесстрой" сообщил, что начал в селе Белокаменка массовое тестирование своих рабочих на антитела к коронавирусу. В вахтовом городке компании в этом селе ранее произошла вспышка коронавирусной инфекции. "Велесстрой" - подрядчик Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск".

Пандемия коронавируса

Пробы крови взяли у 487 вахтовиков, анализ проведет московская лаборатория "АрхиМед". Компания планирует в ближайшие дни взять еще около 500 проб. Всего у компании в Белокаменке сейчас находится 2056 рабочих.

Ранее "Велесстрой" по требованию Роспотребназдора построил для своих рабочих в Белокаменке три новых общежития ради разуплотнения.

С конца апреля по 24 мая "Велесстрой" в рамках плановой демобилизации персонала вывез несколькими рейсами из Белокаменки 1996 сотрудников.

По данным оперативного штаба Мурманской области на утро 24 мая, в Белокаменке было подтверждено 2 262 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе 2900 случаев заболевания COVID-19. На Белокаменку приходится 78% заболевших.

13 мая губернатор Андрей Чибис говорил, что вахтовики заразились только в городках двух компаний - "Велесстроя" и Sаren (СП турецкой компании Renaissance Construction и итальянской Saipem).

НОВАТЭК Белокаменка Велесстрой коронавирус Мурманская область Андрей Чибис Sаren Москва

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