Мурманский губернатор сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Белокаменке

Суточный прирост заражений в поселке составил 10 случаев

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Стабилизировалась считуация с коронавирусом в вахтовых городках подрядчиков промплощадки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он считает, что кризис в поселке преодолен.

"Белокаменка практически перестала сильно прирастать. Белокаменка и примыкающие строительные площадки стали, можно сказать, очищаться", - сказал чиновник.

По-прежнему заражение выыявляют только среди сотрудников двух компаний-подрядчиков - "Велесстрой" и Sаren (СП турецкой компании Renaissance Construction и итальянской Saipem).

Губернатор также опроверг информацию в соцсетях о вспышке туберкулеза среди вахтовиков.

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и работали около 11 000 человек.

По данным оперативного штаба Мурманской области на утро 21 мая, в Белокаменке 2255 заразившихся коронавирусом. Суточый прирост составил 10 случаев. На Белокаменку приходится 81% от общего числа заболевших в Мурманской области.