Очаг коронавируса нашли на станции переливания крови в Тюмени

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Тюмени девять сотрудников лаборатории на станции переливания крови заразились коронавирусом, сообщил начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

По его данным, заразившиеся с пациентами напрямую не контактировали.

Установлены все, кто контактировал с заразившимися, их отстранили от работы, добавил Летюшев.

Областное управление Роспотребнадзора держит на контроле всего семь активных очагов заражения в регионе: "Это 141 человек с коронавирусом, контактных порядка 1500".

По данным оперштаба, в Тюменской области зарегистрирован 2621 случай коронавирусной инфекции.