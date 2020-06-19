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Собянин назвал успешным тестирование платформы для голосования по поправкам в Москве

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Тестирование на онлайн-платформе для будущего голосования по поправкам в Конституцию завершилось в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.

"Сбоев зафиксировано не было", - написал Собянин в твиттере.

По его словам, на тестовом голосовании защитники экологии и природы победили автомобилистов.

"Всего в тестовом голосовании приняли участие 77 тыс. москвичей. 56% проголосовали за то, что природные территории важнее парковок", - добавил мэр.

Москва

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