Гендиректор "Ведомостей" покинул свой пост

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор издателя газеты "Ведомости" АО "Бизнес ньюс медиа" (БНМ) Глеб Прозоров уходит со своего поста, его место, по данным источника, займёт гендиректор АО "Саппорт" Михаил Нелюбин.

"Я написал заявление об увольнении, завтра мой последний рабочий день. Это было обоюдным решением акционера и моим, мы совпали в наших стремлениях", - сообщил "Интерфаксу" Прозоров.

Прозоров отказался говорить о своих дальнейших планах, он лишь сообщил, что планирует в ближайшее время отдохнуть. "А потом, я вполне самодостаточный человек, в университете преподаю. То есть нельзя сказать, что останусь без средств", - добавил он.

В "Ведомостях" Прозоров работал с момента их основания.

По данным источника "Интерфакса", место Прозорова на посту гендиректора БНМ займет гендиректор АО "Саппорт", которому 29 мая перешли все активы компании, Михаил Нелюбин.

В пресс-службе АО "Саппорт" "Интерфаксу" подтвердили, что Прозоров написал заявление об увольнении, и завтра его последний день работы в "Ведомостях".

Кадровая ситуация в "Ведомостях"

15 июня стало известно, что совет директоров "Ведомостей" утвердил Андрея Шмарова, который на тот момент был и.о., главным редактором газеты и сайта.

Коллектив издания 11 июня предложили совету директоров БНМ утвердить главным редактором издания Анфису Воронину, которая сейчас руководит редакцией партнерских проектов "Ведомости&". За Воронину проголосовали два из шести членов совета, за Шмарова - три, Ерёмин воспользовался правом решающего голоса.

После этого все его заместители заявили, что уходят из газеты из-за несогласия с этим решением. Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Губский работал в "Ведомостях" с основания издания, остальные - около 15 лет, уточнили в издании.

Как сообщил ранее Шмаров, 23 июня после перерыва из-за "коронавирусных" мер выйдет первый печатный номер "Ведомостей".