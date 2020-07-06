Издатель "Ведомостей" начал расследование для выявления тех, кто подрывает работу редакции

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Издатель газеты "Ведомости" после захвата инстаграм-аккаунта издания в пятницу сообщил о начале служебного расследования для выявления исполнителей и заказчиков недобросовестных действий, подрывающих работу редакции.

"Захват редакционного инстаграм-аккаунта - это не первый случай недобросовестного использования информационных каналов "Ведомостей" за последний месяц. Началось служебное расследование. Все заказчики и исполнители недобросовестных действий, подрывающих работу издательства "Бизнес Ньюс Медиа", будут выявлены, вина установлена, что повлечет ответственность и наказание в соответствии с законом", - говорится в заявлении "БНМ", поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций АО "Бизнес Ньюс Медиа" Татьяна Соколова подчеркнула, что БНМ, являясь правообладателем бренда "Ведомости", будет внимательно следить за тем, чтобы бренд "Ведомости" и другие зарегистрированные торговые марки, входящих в издательство, не были использованы недобросовестным образом третьими лицами. В компании отметили, что контроль над инстаграм-аккаунтом "Ведомостей" уже полностью восстановлен.

"Подобные действия мы не можем воспринимать иначе, как очередную провокацию и вредительство. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что есть силы, заинтересованные в срыве нормальной работы издательства, и захват инстаграма - лишь часть кампании, направленной против "Ведомостей", - сказал гендиректор "БНМ" Михаил Нелюбин.

Он отметил, что "газета продолжает выходить точно по графику, все подразделения исправно работают".

Именно с действиями неких недоброжелателей Нелюбин "связывает постоянно возникающие вокруг издания слухи и скандалы, действия различных активистских групп внутри коллектива, явно срежиссированные извне, поступающие угрозы в адрес руководства компании-издателя".

Кадровые изменения

15 июня стало известно, что совет директоров "Ведомостей" утвердил Андрея Шмарова, который на тот момент был и.о., главным редактором газеты и сайта. При этом коллектив издания 11 июня предложил совету директоров "БНМ" утвердить главным редактором издания Анфису Воронину, которая руководит редакцией партнерских проектов "Ведомости&". За Воронину проголосовали два из шести членов совета, за Шмарова - три, и новый собственник и глава совета директоров Иван Ерёмин воспользовался правом решающего голоса.

После этого все его заместители решили уйти из газеты из-за несогласия с этим решением. Кроме того, о своем намерении покинуть газету сообщила шеф-редактор сайта издания Александра Чунова, а также редактор отдела экономики "Ведомостей" Елизавета Базанова и некоторые другие сотрудники редакции.

22 июня гендиректор "БНМ" Глеб Прозоров сообщил "Интерфаксу", что покидает свой пост, его место занял Михаил Нелюбин.