Полиция отказалась от обвинений в адрес Верзилова в драке с прохожим

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов Фото: DPA/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции не стали обвинять участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова в драке с прохожим, поскольку медицинская экспертиза не обнаружила побоев у участников конфликта, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев в понедельник.

"Телесные повреждения не обнаружены ни у Верзилова, ни у гражданина, с которым он якобы подрался. Верзилова обвиняют только в грубой нецензурной брани также по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)", - сказал Соловьев.

Он также добавил, что полицейские отправили протокол в суд, однако неизвестно, состоится ли заседание сегодня. "Верзилову по-прежнему грозит арест по данной статье", - отметил защитник.

Соловьев также добавил, что медосвидетельствование показало отсутствие в крови издателя "Медиазоны" наркотических средств и алкоголя.

Накануне, 21 июня, утром Верзилов был задержан и доставлен в Мещанское УВД. Вечером его отпустили из полиции. Как объяснил Верзилов членам ОНК, когда он вышел из ОВД, то зашел в магазин купить новый телефон. Там на него напал человек, они упали, и тут же подъехали полицейские и снова задержали Верзилова. После этого участника Pussy Riot оставили на ночь в отделе полиции.