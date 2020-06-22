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Активисты сообщили о задержании 14 своих соратников на пикетах на Лубянке

Оппозиционеры вышли на протест против приговоров по "делу Сети" и ареста Петра Верзилова

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - 14 активистов задержаны в ходе серии одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке, рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь движения "Гражданское общество" Егор Илюшин.

"Сейчас на Лубянке у нас проходили пикеты против "Дела сети" и фабрикации уголовного дела в отношении Петра Верзилова. Среди них несколько членов движения и несколько самостоятельных активистов, всего 14 человек. В том числе из наших Тимофей Орехов, которого при задержании ударили в ногу и отобрали телефон. Некоторые даже не держали в руках плакаты", - сказал Илюшин.

Также, по его словам, задержана одна пожилая женщина и военный пенсионер. "На месте были провокаторы из движения SERB", - добавил Илюшин.

Пока задержанные находятся в автозаке, неизвестно, в какое ОВД их повезут. "Интерфакс" не располагает информацией из правоохранительных органов по этому поводу.

Движение "Гражданское общество" было основано членом незарегистрированной Либертарианской партии России Михаилом Световым.

В понедельник в Санкт-Петербурге обвиняемых по так называемому делу Сети (запрещенная в РФ организация) Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова приговорили к семи и пяти с половиной годам колонии соответственно.

Кроме того, участнику Pussy Riot Петру Верзилову Мещанский суд Москвы назначил административный арест сроком 15 суток за нецензурную лексику в адрес прохожего. Накануне, 21 июня, утром Верзилов был задержан и доставлен в Мещанское УВД. Вечером его отпустили из полиции. Как объяснил Верзилов членам ОНК, когда он вышел из ОВД, то зашел в магазин купить новый телефон. Там на него напал человек, они упали, и тут же подъехали полицейские и снова задержали Верзилова.

Гражданское общество Егор Илюшин ФСБ Петр Верзилов

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