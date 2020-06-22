Мятежный уралький схиигумен заявил, что принял сан по настоянию РПЦ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Схиигумен Сергий (Романов), который проклял закрывающих храмы во время пандемии COVID-19 и затем был запрещен в служении, признался, что получил сан от священнослужителей, знавших о совершенном им преступлении.

На видео, опубликованном на ютьюб-канале его сторонника, клирик сообщает, что 36 лет назад "преступил Уголовный кодекс, за что получил наказание по законному решению областного суда". Вину он признал и раскаялся. Отбывая наказание, по благословению построил храм в честь Святителя Николая на ИТК 13.

Клирик отметил, что храм был освящен по его просьбе патриархом Алексием II. Схиигумен сообщил, что считал себя недостойным быть священником, несмотря на то, что в течение года ему указывали на необходимость принять сан. Спустя время Романов был возведен в сан игумена.

"Святейший патриарх Алексий II, владыка Викентий и батюшка Кирилл знали, за что я отбывал наказание. Священником я стал по личному благословению святейшего патриарха Алексия II и батюшки Кирилла, а владыка Викентий выполнил их указание", - резюмировал клирик.

Рассмотрение административного дела в отношении схиигумена по статье о распространение общественно-значимых фейков состоится в суде Верхней Пышмы 7 июля. По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее получила распространение видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса "мифом" и призвал к неподчинению церковному руководству и властям.