Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 26.06В России 620 794+6 800В мире 9 609 829+179 313

Церковный суд назначил новое заседание по делу схиигумена Сергия на 3 июля

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Епархиальный суд не смог принять решения по делу о поведении схиигумена Сергия (Романова), призвавшего к неподчинению церковному начальству и "захватившему" Среднеуральский женский монастырь. Следующее заседание назначено на 3 июля, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В РоссииРелигиовед назвал "дурным анекдотом" ситуацию с захватом священником женского монастыря на УралеЧитать подробнее

"Вызвать схиигумена Сергия (Романова) на это заседание повесткой", - говорится в пресс-релизе.

Суд выразил сожаление "о проявлении непослушания и несмирения со стороны схиигумена" и призвал его еще раз к исполнению его монашеских обетов и священнической присяги.

На заседание суда схиигумен не явился. По словам его сторонника Всеволода Могучева, вместо суда схиигумен собирался молиться.

Схиигумен Сергий - ковид-диссидент. В апреле в интернете разошлись видеозаписи его выступлений, на которых он называл пандемию коронавируса мифом, предостерегал об угрозе создания электронного лагеря сатаны и чипирования и проклинал тех, то закрывает храмы из-за COVID-19. Он призывал к неподчинению церковному руководству и светским властям.

В конце апреля епархия запретила ему проповедовать и выступать публично. За неподчинение этому запрету в мае его запретили в священнослужении, лишили права носить наперсный крест, принимать исповедь и покидать территорию скита без разрешения епископа. Тогда же епархия объявила, что его судьбу решит епархиальный суд.

16 июня этот епархиальный суд провел первое заседание. На нем схиигумен зачитал "заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений", а затем "спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу", сообщила епархия. Следующее заседание суда назначили на 26 июня в надежде, что он "одумается и исправится".

После заседния 16 июня СМИ сообщили о захвате им Среднеуральского монастыря и об уходе оттуда настоятельницы и нескольких монахинь.

19 июня схиигумен призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.

7 июля гражданский в Верхней Пышме рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении схиигумена. Ему вменяют ч.9 ст.13.15 КоАП (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Екатеринбург Среднеуральский монастырь Верхяя Пышма МВД

Новости по теме

Новости

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год

Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год
Дело "Седьмой студии"

Экс-сотрудница Минкультуры Апфельбаум признана виновной в халатности

Дело "Седьмой студии"

Суд посчитал, что Серебренников похитил почти 129 млн рублей

Песков подтвердил право жителей Донбасса с паспортами РФ голосовать по поправкам

Песков подтвердил право жителей Донбасса с паспортами РФ голосовать по поправкам
Дело "Седьмой студии"

Суд решил, что Апфельбаум не знала о преступном замысле Серебренникова

Дело "Седьмой студии"

Трое из четверых фигурантов дела "Седьмой студии" признаны виновными

Трое из четверых фигурантов дела "Седьмой студии" признаны виновными
Пандемия коронавируса

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России упал ниже 7 тыс. человек

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России упал ниже 7 тыс. человек

В Думе предложили защитить права родителей-антипрививочников с помощью штрафов

Минздрав снова отложил приказ о проверке на наркотики водителей с признаками опьянения

Минздрав снова отложил приказ о проверке на наркотики водителей с признаками опьянения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');