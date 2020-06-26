Церковный суд назначил новое заседание по делу схиигумена Сергия на 3 июля

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Епархиальный суд не смог принять решения по делу о поведении схиигумена Сергия (Романова), призвавшего к неподчинению церковному начальству и "захватившему" Среднеуральский женский монастырь. Следующее заседание назначено на 3 июля, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

"Вызвать схиигумена Сергия (Романова) на это заседание повесткой", - говорится в пресс-релизе.

Суд выразил сожаление "о проявлении непослушания и несмирения со стороны схиигумена" и призвал его еще раз к исполнению его монашеских обетов и священнической присяги.

На заседание суда схиигумен не явился. По словам его сторонника Всеволода Могучева, вместо суда схиигумен собирался молиться.

Схиигумен Сергий - ковид-диссидент. В апреле в интернете разошлись видеозаписи его выступлений, на которых он называл пандемию коронавируса мифом, предостерегал об угрозе создания электронного лагеря сатаны и чипирования и проклинал тех, то закрывает храмы из-за COVID-19. Он призывал к неподчинению церковному руководству и светским властям.

В конце апреля епархия запретила ему проповедовать и выступать публично. За неподчинение этому запрету в мае его запретили в священнослужении, лишили права носить наперсный крест, принимать исповедь и покидать территорию скита без разрешения епископа. Тогда же епархия объявила, что его судьбу решит епархиальный суд.

16 июня этот епархиальный суд провел первое заседание. На нем схиигумен зачитал "заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений", а затем "спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу", сообщила епархия. Следующее заседание суда назначили на 26 июня в надежде, что он "одумается и исправится".

После заседния 16 июня СМИ сообщили о захвате им Среднеуральского монастыря и об уходе оттуда настоятельницы и нескольких монахинь.

19 июня схиигумен призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.

7 июля гражданский в Верхней Пышме рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении схиигумена. Ему вменяют ч.9 ст.13.15 КоАП (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).