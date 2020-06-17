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Екатеринбургская епархия призвала молиться за священника, отрицающего пандемию COVID-19

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Молиться "о вразумлении" схиигумена Сергия (Романова), который отрицал в своих выступлениях COVID-19 и проклинал закрывающих храмы, призвали в Екатеринбургской епархии.

"В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия, дабы данное ему время до следующего заседания церковного суда он использовал для исправления и покаяния", - сообщает в среду пресс-служба епархии.

Отмечается также, что сложившуюся ситуацию епархия "предпочла бы разрешить в мирном духе, с христианской любовью, в строгом соблюдении канонических правил Церкви".

Пандемия коронавируса

"Согласно церковным правилам, клирику, обвиняемому в канонических нарушениях, должна быть предоставлена не только возможность оправдаться в возводимых на него обвинениях, но и время на пересмотр своих заблуждений и покаяние, что является главной целью церковного суда", - уточнили в Екатеринбургской епархии.

Церковные же таинства, если таковые будут совершаться схиигуменом, будут "недействительными и безблагодатными", отметили в пресс-службе. Схиигумену Сергию (Романову) предписано "нести тихий молитвенный монашеский подвиг" на территории мужского Иоанно-Богословского скита, расположенного поблизости от Среднеуральского монастыря, "однако в настоящее время схиигумен Сергий оказывает непослушание священноначалию".

Для "умирения" ситуации настоятельница Среднеуральского женского монастыря "Спорительница хлебов" вместе с сестрами временно покинули территорию монастыря.

Скандал вокруг COVID-диссидента из РПЦ

Как сообщалось, ранее получила распространение видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным. После этих высказываний Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении и лишила права ношения наперсного креста.

На днях Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена. Ему вменяется административное правонарушение по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Суд в Верхней Пышме рассмотрит данное дело 23 июня.

Суд Екатеринбургской епархии назначил следующее заседание по рассмотрению вопроса о поведении схиигумена Сергия (Романова) на 26 июня.

Ранее в июне СМИ сообщали, что опальный священник захватил Среднеуральский женский монастырь, духовником которого он является, "сверг настоятельницу" и организовал круглосуточную охрану обители казаками.

РПЦ Екатеринбургская епархия Схиигумен Сергий Коронавирус

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