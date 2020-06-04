Центр "Э" нашел признаки экстремизма в речах свердловского схиигумена

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в выступлении схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии. Это говорится в ответе врио начальника Центра "Э" екатеринбуржцу Михаилу Томаткину.

"В действиях указанного лица усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. - ИФ.)", - сообщили в МВД.

Томаткин рассказал "Интерфаксу", что посмотрел запись проповеди схиигумена в интернете и пожаловался н него в Центр "Э". По его словам, он хотел проверить, "работают ли законы для всех", поскольку раньше священнослужителей, по его словам, не привлекали к ответственности по делам, связанным с экстремизмом.

Материал проверки направлен в прокуратуру Верхней Пышмы для принятия решения.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых воздержался от комментария. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области агентству сообщили, что пока не располагают информацией о материалах проверки.

Ранее сообщалось, что получила распространение видеозапись выступления схиигумена Сергия (Романова), где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Затем на Youtube появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где священнослужитель призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

Екатеринбургская епархия в апреле запретила схиигумену проповедовать, а в мае запретила схиигумена в священнослужении и лишила его права ношения наперсного креста. Его действия рассмотрит епархиальный суд, но это произойдет после отмены карантинных ограничений в регионе.