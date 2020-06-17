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"Захваченный" Среднеуральский монастырь проверила полиция

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Полицейские проверили Среднеуральский женский монастырь, поскольку получили сообщения о возможном нарушении там общественного порядка, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пандемия коронавируса

"На объект оперативно выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководителем райотдела. В ходе проверочных мероприятий представители МВД опросили и охрану и сотрудников учреждения. Сведения о нарушении общественного порядка не нашли своего подтверждения", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что обитель "захватил" запрещенный в служении схиигумен Сергий Романов, который отрицает коронавирус, возражает против закрытия церквей из-за пандемии и призывает не подчиняться Роспотребнадзору. Он отстранил настоятельницу от управления и вызвал казаков охранять обитель.

Пресс-служба Екатеринбургской епархии утром 17 июня сообщила, что из монастыря ушли настоятельница, игуменья Варвара (Крыгина), и четыре монахини, которые "не разделяют раскольническую позицию". Они это сделали, "чтобы избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий", объяснил в пресс-службе.

Схиигумен Сергий в видеообращении в соцсети "Вконтакте" подтвердил, что игуменья самостоятельно ушла из монастыря, их не выгоняли. Также он сообщил, что в монастырь "приезжали представители общественной безопасности, полиции, прокуратуры, ФСБ, убедились, что в монастыре все спокойно".

В пресс-службе регионального управления ФСБ "Интерфаксу" это не подтвердили.

Схиигумену запретили проповедовать после того, как в апреле в интернете разошлись его выступления с проклятиями в адрес тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса. Затем его запретили в служении, обвинив в нарушении предыдущего запрета.

Его дело рассматривает церковный суд. Сообщения о захвате монастыря появились после того, как 16 июня схиигумен выступил на заседании суда в речью, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы. Следующее заседание епархиального суд назначено на 26 июня.

23 июня суд в Верхней Пышме рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении схиигумена. Ему вменяют ч.9 ст.13.15 КоАП (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус центр Э Екатеринбург Среднеуральский монастырь Варвара Крыгина Верхяя Пышма МВД

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