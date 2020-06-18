Избирком Петербурга предостерег работодателей от принуждения сотрудников к голосованию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия попросила чиновников Смольного разъяснить органам власти, что информирование о голосовании по поправкам в Конституцию исключает принуждение. Об этом сообщили в аппарате избиркома.

Просьба комиссии адресована комитету территориального развития Петербурга. Чиновников просят разъяснить недопустимость принуждать людей к голосованию руководителям исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также руководителям предприятий и организаций, подведомственных этим структурам. Их также просят проверить сообщения о принуждении к голосованию.

В комиссии сослались на публикации в СМИ и жалобы граждан о том, что в некоторых организациях сотрудников о голосовании по поправкам информируют так, что у них создается впечатление, "что их обязывают голосовать в определенное время на определенном участке".

Горизбирком подчеркивает, что организационные меры должны быть направлены на защиту людей от COVID-19, исключение скопления людей на участках и никак не связаны с принуждением или любой другой формой воспрепятствования реализации прав граждан на участие в голосовании.

В комиссии напомнили об ответственности за нарушение трудового и уголовного законодательства.

17 июня уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов попросил губернатора Александра Беглова дать оценку фактам принуждения сотрудников бюджетных учреждений к голосованию по поправкам в Конституцию. Он заявил, что такие действия должностных лиц дискредитируют само голосование, подрывают легитимность процедуры принятия поправок и усиливиют недоверие граждан.