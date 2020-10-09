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Обращение Москальковой по делу Дмитриева поступило в ВС Карелии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии получил и рассмотрит обращение омбудсмена Татьяны Москальковой по делу лидера регионального отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Калистратова. Суть обращения она раскрывать не стала.

Вопросы, о чем говорится в обращении и каково будет решение суда по этому документы, Калистратова переадресовалаа самой Москальковой. Она сослалась на статью 28 федерального конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", где указано, что "до вынесения окончательного решения материалы, полученные при рассмотрении жалобы, разглашению не подлежат".

Москалькова 1 октября сообщила "Интерфаксу", что запросила в ВС Карелии материалы по делу и приговору в отношении Дмитриева, осужденного на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

"Я запросила сегодня в суде приговор и уголовное дело, которое имею право изучать и сделать свои выводы", - сказала она тогда.

29 сентября Верховный суд Карелии приговорил Дмитриева к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Дело по двум другим обвинениям - об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья - суд направил на новое рассмотрение. 22 июля Петрозаводский городской суд оправдал историка по этим двум пунктам, а по делу о насилии назначил 3,5 года с учетом смягчающих обстоятельств.

Дмитриев вины не признает.

Его защита обжалует приговор ВС Карелии. Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов говорил, что организация обжалует этот приговор в ЕСПЧ.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору. В Евросоюзе высказывали мнение, что преследование Дмитриева связано с его общественной деятельностью.

Юрий Дмитриев Мемориал Верховный суд Карелии Татьяна Москалькова

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