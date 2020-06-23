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Создатель паблика "Омбудсмен полиции" пожаловался на изоляцию в одиночной камере

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Арестованный создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов жалуется, что уже почти 50 дней содержится в одиночной камере, а также несколько недель не выходит на прогулки, сообщает член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

"Воронцов с момента задержания содержится все время в одиночных камерах. Сейчас его содержат, причем совершенно изолированно, не в общих корпусах СИЗО, а в медблоке, хоть он и не болеет. Кроме этого, его с 9 июня не выводят на прогулки, то есть он все время в четырех стенах сидит. Это серьезное нарушение. Для него это пытка, говорит, что уже почти 50 дней ни с кем нормально не говорил", - сказала член ОНК "Интерфаксу".

Кроме того, Воронцов пожаловался, что с момента передачи дела в Следственный комитет следователь его ни разу не посещал и никаких следственных действий с ним не ведется.

Воронцов также утверждает, что за время пребывания в СИЗО "похудел на 10 кг, брюки сваливаются, а ремень отобрали, но другую одежду ему передать не могут, потому что передачи все это время не принимали".

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии. Первоначально следствие осуществлялось столичной полицией, однако 3 июня стало известно, что дело передано следователям СК России.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова.

Вину он не признает, а адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".

Омбудсмен полиции Владимир Воронцов

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