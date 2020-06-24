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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
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В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Москве за сутки скончались 12 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

Общее число умерших от COVID-19 в столице увеличилось с 3657 до 3669.

Накануне столичный оперштаб сообщал о смерти 14 пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Москве выявлено почти 217 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом в среду, 24 июня, число новых случаев - 811 - достигло минимума с 9 апреля. Выздоровели свыше 141 тысячи человек, в том числе более 2 тысяч за последние сутки.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Москва Коронавирус

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