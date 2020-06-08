В Минтрансе РФ сочли преждевременным говорить о возобновлении полетов за рубеж

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Называть сроки возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж пока рано, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на территории нашей страны", - сказал представитель пресс-службы журналистам.

Он отметил, что сейчас Минтранс ставит задачу наладить внутренние авиаперевозки с соблюдением мер противодействия COVID-19. Проводятся проверки, в том числе инспекторами Ространснадзора. В большинстве случаев аэропорты и авиакомпании соблюдают правила, но бывают и нарушения, например, случаи скученности пассажиров в аэропорту при доставке к воздушному судну.

По словам представителя министерства, Минтранс сотрудничает с Ростуризмом и Роспотребнадзором в части восстановления внутреннего туризма. Здесь "многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности", отметили в Минтрансе.

Накануне источник "Интерфакса" сообщал, что международное пассажирское авиасообщение может возобновиться с 15 июля. Рейсы могут начать "сразу несколько крупных перевозчиков" при условии "стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и соблюдении на борту строгих санитарных правил".

РФ из-за пандемии COVID-19 в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки, разрешив только чартеры для вывоза российских граждан. В мае глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял журналистам, что ведомство надеется на восстановление международных авиаперевозок, с учетом ряда условий, начиная с июля.