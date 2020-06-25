Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:35Заразились
на 25.06В России 613 994+7 113В мире 9 263 466+164 825

Аэропорты "Шереметьево", "Бегишево" и "Казань" получат 808 млн рублей коронавирусных субсидий

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Росавиация сообщила, что одобрила заявки на субсидии для покрытия коронавирусных потерь аэропортам "Шереметьево", "Бегишево" и "Казань". Они получат 808,1 млн рублей.

Экономический кризис

"Всего в Росавиацию поступило 60 заявок от 52 аэропортов. Аэропорты обратились за субсидией на погашение расходов, понесенных ими во II квартале 2020", - уточнили в Росавиации.

Всего на поддержку российских аэропортов предусмотрено 10,9 млрд рублей из резервного фонда правительства. Эти деньги можно направить на зарплаты сотрудников и уплату страховых взносов (не касается руководства и членов совета директоров), содержание и ремонт зданий, оборудования, транспорта.

Субсидии распределяются из расчета 195,4 рубля за каждого пассажира, "потерянного" аэропортом во II квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт страны. В апреле 2020 года, по данным Росавиации, он обслужил 161 400 человек против 3,96 млн годом ранее. Таким образом, аэропорт мог получить более 770 млн рублей субсидий, то есть 95% от выделенной трем аэропортам суммы.

В Росавиацию также продолжают поступать заявки на предоставление "COVID-субсидий" от авиакомпаний, сообщили в ведомстве. С 14 мая поступили 54 заявки от 40 перевозчиков. Некоторые из них подавали заявки несколько раз, отдельно по месяцам.

"Принято положительное решение о предоставлении субсидий по 38 заявкам на сумму 9,75 млрд рублей. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года", - говорится в сообщении.

Заявка авиакомпании "Победа" отклонена, "как не соответствующая критериям, установленным правилам предоставления субсидий", отметило ведомство.

Для группы компаний, хотя бы одна из которых контролируется государством и прошлогодний международный пассажиропоток которой превысил 20 млн человек, предусмотрен отдельный порядок: она может претендовать на 33,7% от общего объема субсидий, то есть всего на 7,89 млрд руб. Под эти критерии подходит только группа "Аэрофлот", которая в лице одноименной авиакомпании, "России" и "Авроры", подавшими заявки, в результате и получила от Росавиации максимально возможную сумму. "Победа", несмотря на это, подавала отдельную заявку на субсидии.

Хроника 27 января – 25 июня 2020 годаЭкономический кризис
Росавиация Шереметьево Бегишево Казань Победа Аэрофлот коронавирус

Новости по теме

Новости

Ученый заявил, что хранилища данных Большого адронного коллайдера близки к своему пределу

В России зарегистрированы 7 113 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 7 113 новых случаев COVID-19

"Коммерсантъ" узнал о возможном подорожании софта из-за налогового маневра для IT

Идею повысить ставку НДФЛ для зарабатывающих более 5 млн рублей в год одобрил 61% россиян

Пандемия коронавируса

Глава "Росатома" встревожен распространением коронавируса в "атомных городах"

Глава "Росатома" встревожен распространением коронавируса в "атомных городах"

Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ

Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ

"Яндекс" удвоил объем SPO и привлек $400 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 25 июня

Что произошло за день: среда, 24 июня

Главный храм ВС России открыли на день раньше из-за большого числа посетителей

Главный храм ВС России открыли на день раньше из-за большого числа посетителей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');