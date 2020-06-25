Аэропорты "Шереметьево", "Бегишево" и "Казань" получат 808 млн рублей коронавирусных субсидий

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Росавиация сообщила, что одобрила заявки на субсидии для покрытия коронавирусных потерь аэропортам "Шереметьево", "Бегишево" и "Казань". Они получат 808,1 млн рублей.

"Всего в Росавиацию поступило 60 заявок от 52 аэропортов. Аэропорты обратились за субсидией на погашение расходов, понесенных ими во II квартале 2020", - уточнили в Росавиации.

Всего на поддержку российских аэропортов предусмотрено 10,9 млрд рублей из резервного фонда правительства. Эти деньги можно направить на зарплаты сотрудников и уплату страховых взносов (не касается руководства и членов совета директоров), содержание и ремонт зданий, оборудования, транспорта.

Субсидии распределяются из расчета 195,4 рубля за каждого пассажира, "потерянного" аэропортом во II квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт страны. В апреле 2020 года, по данным Росавиации, он обслужил 161 400 человек против 3,96 млн годом ранее. Таким образом, аэропорт мог получить более 770 млн рублей субсидий, то есть 95% от выделенной трем аэропортам суммы.

В Росавиацию также продолжают поступать заявки на предоставление "COVID-субсидий" от авиакомпаний, сообщили в ведомстве. С 14 мая поступили 54 заявки от 40 перевозчиков. Некоторые из них подавали заявки несколько раз, отдельно по месяцам.

"Принято положительное решение о предоставлении субсидий по 38 заявкам на сумму 9,75 млрд рублей. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года", - говорится в сообщении.

Заявка авиакомпании "Победа" отклонена, "как не соответствующая критериям, установленным правилам предоставления субсидий", отметило ведомство.

Для группы компаний, хотя бы одна из которых контролируется государством и прошлогодний международный пассажиропоток которой превысил 20 млн человек, предусмотрен отдельный порядок: она может претендовать на 33,7% от общего объема субсидий, то есть всего на 7,89 млрд руб. Под эти критерии подходит только группа "Аэрофлот", которая в лице одноименной авиакомпании, "России" и "Авроры", подавшими заявки, в результате и получила от Росавиации максимально возможную сумму. "Победа", несмотря на это, подавала отдельную заявку на субсидии.