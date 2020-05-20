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Аэропортам компенсируют потери из расчета 195,4 рубля на пасссажира

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минтранс предложил выплатить российским аэропортам субсидии из расчета 195,4 рубля компенсации за каждого потерянного пассажира по сравнению с пассажиропотоком апреля-июня 2019 года, пишет "Коммерсантъ".

Экономический кризис

В министерстве сообщили, что проект соответствующего постановления о правилах распределения субсидий аэропортам уже внесен в правительство. Выплаты крупным региональным аэропортам составят десятки миллионов рублей на месяц, столичным - сотни миллионов, подсчитало издание.

В частности, аэропорт Симферополя, потерявший в апреле 89,5% пассажиропотока, или 254 200 человек, по формуле должен получить около 50 млн рублей, а "Внуково" - около 320–330 млн рублей за апрель.

Правительство планирует выделить на все аэропорты 10,1 млрд рублей на второй квартал. По оценке газеты, этих денег хватит на компенсацию потери пассажиропотока аэропортов объемом 51,7 млн человек, или примерно 92% от уровня второго квартала 2019 года (56,2 млн пассажиров). Если денег не хватит, то есть падение пассажиропотока превысит 92%, сумма субсидий всем аэропортам будет пропорционально уменьшена.

Решение по субсидиям в третьем квартале будет принято в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, сказали в Минтрансе.

Ранее стало известно, что авиакомпании получат субсидии по тому же принципу - по 365 рублей на каждого потерянного пассажира. Правительство выделило на это 23,4 млрд рублей.

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Внуково Минтранс правительство коронавирус Симферополь

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