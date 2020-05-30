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Аэропорты РФ получат почти 11 млрд рублей поддержки от государства

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов, сообщила пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что средства выделяются из Резервного фонда правительства по поручению президента России. Контроль за их целевым использованием будет осуществлять Росавиация.

Средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам, за исключением представителей руководящего состава и советов директоров. Также субсидии разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

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