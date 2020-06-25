В Минкультуры РФ поддержали проект расширения Мамаева кургана до Волги

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ готово поддержать проект расширения мемориального комплекса "Мамаев курган" до Волги, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"Изначально у архитектора Евгения Вучетича была задумка очень большая. Он хотел довести проект продления эспланады до самой Волги. Наверное, для нас это время, когда нужно принимать решение и продолжать этот проект. Тем более, когда за спиной сдача невероятного объекта "Родина-мать зовёт!" - сказала Любимова журналистам во время осмотра будущего центра современного искусства в Волгограде.

Накануне министр приняла участие в открытии после реставрации монумента "Родина-мать зовёт!" Она отметила, что это "один из крупнейших и значимых памятников России".

Ранее в интервью агентству "Интерфакс" директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев сообщал, что комплексная реставрация мемориала не прекращается, в планах до 2025 года провести капитальный ремонт всех объектов Мамаев кургана.

Реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!" началась в 2017 году. В ходе первого и второго этапов подрядчик заменил канатную арматуру внутри монумента. В рамках третьего этапа проведены работы по шлифовке и нанесению нового поверхностного слоя монумента. Общая стоимость реставрационных работ составила порядка 650 млн рублей.