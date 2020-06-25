Кремль объяснил решение Путина изменить Конституцию субстантивными поправками

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Кремле пояснили, почему президент инициировал внесение поправок в Конституцию, хотя ранее заявлял о нецелесообразности изменений в Основном законе: назрела возможность внесения субстантивных поправок в Конституцию, ранее речь шла только о поправках, связанных с новым президентским сроком Владимира Путина.

"Более субстантивные поправки - это раз. Предтечей всего в этом году был именно набор поправок сущностных, которые вместе с тем не меняют сердцевину Основного закона. А уже потом последовала депутатская инициатива о возможности для президента вновь баллотироваться. А тогда (в 2008 году - ИФ) речь шла только о возможности баллотироваться (Путину - ИФ) и тогда как таковую возможность баллотироваться в середине срока Путин, как вы знаете, абсолютно отверг", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос, почему Путин в 2012 году говорил о том, что его решение после двух сроков вновь не баллотироваться в президенты является доказательством неавторитарного характера российской политической системы, а теперь он согласился на изменение Конституции. На уточнение, что поменялось в жизни страны или в убеждениях Путина в настоящее время, пресс-секретарь сказал: "Очень важны нюансы. Путин, говоря про 2008 год, говорил о существовавшей тогда ивентуальной возможности инициировать изменения Конституции".

"Уровень поддержки президента населением (в то время - ИФ), как собственно и сейчас, являлся хорошим индикатором того, что инициатива президента тогда получила бы массовую поддержку. Это можно легко ретроспективно спрогнозировать. (...) Но сейчас ситуация другая, сейчас акцент делается именно на тех поправках, которые укрепляют суверенитет страны, социальный характер нашего государства - этот краеугольный принцип получает важные подпорки, готовится еще ряд поправок, которые вносят в Конституцию акценты, выходящие со временем на первый план, они являются наиболее важными для граждан, что проявилось в ходе общественного обсуждения и формулирования этих поправок", - продолжил Песков.

В свою очередь поправка, дающая возможность президенту баллотироваться снова, по словам пресс-секретаря, была депутатской инициативой, которая поступила позже. "Она была поддержана, она аргументирована тем, что после внесения всего пакета поправок, естественно, президент должен иметь возможность при существовании такого намерения дальше избираться", - пояснил Песков.

Он вновь подчеркнул, что эта инициатива последовала уже после формулирования основного массива поправок. "А тогда в 2008 году речь шла только о возможности баллотироваться", - обратил внимание представитель Кремля.

Изменение Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Ранее в июне Путин не исключил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения в Конституцию будут приняты, но окончательное решение еще не принял.

Комментируя поправку в Конституцию, которая позволяет ему вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы, Путин заметил, что "если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников". "Работать надо, а не преемников искать", - добавил он.