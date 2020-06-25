В Совфеде обещали обнародовать факты вмешательства Запада в дела РФ при голосовании

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета создала мониторинговую группу для изучения фактов вмешательства Запада в дела России в период голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Комиссией сформирована мониторинговая группа, которая соберет и проанализирует все доступные нам факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. Полученные материалы будут направлены для правовой оценки в компетентные органы Российской Федерации", - сказал Климов журналистам в четверг.

По его словам, данные о подобном вмешательстве комиссия "имеет в достаточном количестве".

По его словам, одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции. "Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами", - заявил Климов.

1 июля члены комиссии познакомят "российскую и международную общественность с результатами работы названной мониторинговой группы", сообщил сенатор.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится по 1 июля.