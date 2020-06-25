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Путин потребовал не допустить "принудиловку" и "накрутку явки" на голосовании

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Результаты плебисцита по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными, для этого необходим плотный мониторинг за голосованием со стороны избиркомов и Общественной палаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с Общественной палатой России.

Изменение Конституции

"Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане", - сказал президент.

Он напомнил, что действующее законодательство не предусматривает вынесение на голосование таких изменений в Конституцию.

"Но я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые принимаются, только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону", - объяснил Путин.

По его словам, поэтому Общественная палата вместе с избирательными комиссиями должна вести активный и плотный мониторинг хода голосования с точки зрения четкого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, а также с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности. "А, главное, конечно же, организации свободного волеизъявления по важнейшему принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны, и каждого ее гражданина", - отметил Путин.

Хроника 15 января – 25 июня 2020 годаИзменение Конституции
Владимир Путин Общественная палата Конституция

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