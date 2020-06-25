Полиция начала расследование того, как журналист Лобков дважды проголосовал

Журналист Павел Лобков Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование ситуации с двойным голосованием в Москве по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.

"Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета "Как проголосовать дважды" о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации", - сказали в пресс-службе управления.

Автор материала, по данным полиции, сообщил, что в течение 25 июня сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно - при помощи системы дистанционного электронного голосования.

"В настоящее время в ОМВД России по Тверскому району Москвы зарегистрирован материал проверки и возбуждено дело об административном правонарушении", - сообщили в управлении.

Там отметили, что в случае, если информация о двойном голосовании подтвердится, действия гражданина могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме).

"Также будет дана правовая оценка действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом", - подчеркнули в управлении.

Кроме того, полицией проводится дополнительная проверка в отношении участников голосования.

"Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве. В случае подтверждения предположений деяние может быть квалифицировано по следующим статьям УК РФ: статья 142.2. УК РФ (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме), Статья 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), Статья 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что журналист телеканала Павел Лобков смог дважды проголосовать за поправки в Конституцию РФ.

Сначала он проголосовал на избирательном участке №141, а через час сделал это онлайн. Для участия в электронном голосовании журналист зарегистрировался на mos.ru неделю назад. По процедуре, утвержденной ЦИКом, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, не должны выдавать бюллетени: они смогут проголосовать на участке только 1 июля, когда электронное голосование завершится.

При этом по данному вопросу Московская городская избирательная комиссия официально никуда не обращалась, сообщил "Интерфаксу" зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг.

Между тем глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала провокацией сообщения о факте двойного голосования Лобковым. "Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошёл сознательно два раза проголосовать", - заявила Памфилова в четверг в информационном центре.

Зампред ЦИК Николай Булаев допустил, что такое возможно, если "кто-то не выполняет свои должностные обязанности".

"Процедуру вы знаете – те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова. И Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу", - сказал Булаев.