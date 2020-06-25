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Петербуржец пожаловался на прикрепление к избирательному участку без его ведома

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Городской избирком Петербурга направил в территориальную избирательную комиссию жалобу избирателя на то, что его прикрепили к участку без его ведома. Об этом сообщила член городской комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Изменение Конституции

Если проверка подтвердит факт подделки документа, материалы будут переданы в Следственный комитет, добавил он. Если проблема окажется результатом технического сбоя, в избиркоме будут выяснять его причины.

Сейчас уже приняты меры, чтобы открепление избирателя от участка по месту регистрации не привело к злоупотреблениям, в том числе неоднократному голосованию или к тому, чтобы за него проголосовал кто-то другой, заверил Зацепа.

Он назвал эту жалобу пока единственной, которая заслуживает внимания и доверия. В остальном, по его словам, сигналы о прикреплении избирателей к участкам не по месту регистрации немногочисленны. При массовости проблемы жалобы в избирком уже должны были поступить, поскольку открепление от голосования по месту регистрации в рамках системы "Мобильный избиратель" завершилось 21 июня, добавил он.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Надежда Лебедева отметила, что количество жителей города, подавших заявление о голосовании на участках не по месту регистрации, не отличается от показателей прошлых выборов.

"Цифра понятна, ее порядок тоже. Она не отличается от цифры на обычных выборах. Но есть и своя специфика - в основном все заявления поданы внутри территории Санкт-Петербурга, это связано с соблюдением режима самоизоляции, которая зачастую бывает не по месту регистрации. Вторая причина - нахождение на дачах в Ленинградской области", - сказала она.

Всего о намерении проголосовать не по месту регистрации заявили 318 000 жителей Петербурга. Для голосования изготовлено 3 846 221 бюллетень, что соответствует 100% избирателей.

Хроника 15 января – 25 июня 2020 годаИзменение Конституции
Петербург Петербургский городской суд Конституция Олег Зацепа СКР

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