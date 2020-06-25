Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала такие действия "провокацией".

"Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать", - заявила она в информационном центре в первый день голосования по поправкам.

Зампред ЦИК Николай Булаев допустил, что такое возможно, если "кто-то не выполняет свои должностные обязанности".

"Процедуру вы знаете - те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова. И Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу", - сказал Булаев.

Лобков рассказал в эфире "Дождя", что смог проголосовать дважды, один раз на избирательном участке №141, а через час проголосовал в электронном виде. По его словам, на электронное голосование он зарегистрировался на mos.ru неделю назад.

Согласно процедуре, утвержденной ЦИКом, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование и которым после проверки по базам разрешили голосовать в этой форме, не должны выдавать бюллетени. Однако если они передумают и решат прийти на обычный участок, они смогут это сделать только 1 июля, когда электронное голосование завершится.

17 июня другой корреспондент "Дождя" Антон Баев рассказал об организованной раздаче сим-карт для регистрации десятков аккаунтов избирателей на портале mos.ru без их ведома для голосования по поправкам. Он принял участие в проекте, вступив в соответствующий чат, получил персональные данные московских пенсионеров, но сам никого не регистрировал. По его словам, исполнители этого задания должны были получить деньги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию "абсолютной чушью" и напомнил журналистам об ответсвенности за распространение ложной информации. Тем не менее, Мосгоризбирком сообщил о репортаже в МВД, там начали проверку. К Баеву сотрудники центра "Э" приходили глубокой ночью, чтобы его опросить по ситуации, затем его вызывали на Петровку 38, где он передал следствию имеющиеся у него материалы.

22 июня в ГУ МВД Москвы сообщили, что установлены личности подозреваемых в мошенничестве с сим-картами.